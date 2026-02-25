مجلس وزراء كوردستان يطالب بغداد بصرف حصة الإقليم من الموازنة

شفق نيوز- أربيل

طالب مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية بإرسال حصة الإقليم من الموازنة بنسبة (14.1%) بموجب التعداد السكاني، فيما وجه وزارة البيشمركة والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطوات الإصلاح وإعادة تنظيم القوات.

جاء ذلك خلال اجتماعه الاعتيادي الذي عقده برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

وذكر بيان لمجلس وزراء إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "في مستهل جدول أعمال الاجتماع، استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، آخر المستجدات المتعلقة بالوضع المالي لإقليم كوردستان، ومسألة تمويل رواتب شهر شباط/ فبراير الجاري للمتقاضين، إلى جانب متابعة نتائج الاجتماع الأخير للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم بشأن الالتزامات المالية المتبادلة بين الحكومتين".

وبحسب البيان، فقد "جدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة ألا تقتصر التزامات الحكومة الاتحادية على تمويل الرواتب والمستحقات المالية لمتقاضي الرواتب في الإقليم، بل يجب أن تشمل إرسال حصة إقليم كوردستان ضمن الموازنة العامة الاتحادية وفقاً لنسبة (14.1%) المستندة إلى التعداد العام للسكان في العراق".

وأشار المجلس إلى أن "إقليم كوردستان أوفى بكل ما عليه من التزامات مالية ونفطية، وأن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ترسل قوائم الرواتب وموازين المراجعة الشهرية إلى وزارة المالية الاتحادية بشفافية ودون أي نواقص".

وتابع البيان، أنه "فيما يتعلق بالالتزام بإرسال مبلغ 120 مليار دينار لشهر شباط/ فبراير، شدد مجلس الوزراء على إعطاء الأولوية القصوى لإرسال هذا المبلغ قبل أي نفقات أخرى، لكي لا يبقى أي مبرر أو ذريعة لدى وزارة المالية الاتحادية لتأخير صرف رواتب شهر شباط/ فبراير والأشهر اللاحقة الأخرى".

وفي محور متصل، جرى استعراض نتائج الاجتماع المشترك لديواني الرقابة الماليين المنعقد في بغداد بتاريخ 23 شباط/ فبراير 2026، حيث جرى توضيح الوثائق والمستندات والمسوغات الدستورية والقانونية والمالية كافة التي تضمن وتدعم المستحقات المالية للإقليم.

وفي الفقرة الثانية من جدول الأعمال، قدم وزير شؤون البيشمركة شورش إسماعيل، تقريراً بشأن الخطوات الأخيرة المتخذة لتنفيذ الإصلاحات في مفاصل الوزارة، وإعادة تنظيم جميع قوات البيشمركة ضمن إطار وزارة شؤون البيشمركة، إلى جانب عرض ملخص للمحضر المشترك الموقع من قبل الجهات المعنية لتحديد الخصائص والمهام وصلاحيات قيادات المناطق.

وأشاد مجلس الوزراء بجهود رئاسة الإقليم ووزارة شؤون البيشمركة واللجان المشتركة، واصفاً هذه الخطوة بالتاريخية والمهمة على صعيد إضفاء الطابع المؤسسي وإعادة تنظيم القوات كافة تحت مظلة وزارة البيشمركة، وتحديد صلاحيات القيادات والهيكلية الجديدة.

كما وجه المجلس شكره للشركاء الدوليين على دعمهم ومساندتهم المتواصلة لهذه العملية.

ووجه مجلس الوزراء وزارة البيشمركة والجهات المعنية الأخرى بالمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للمحضر المشترك المصادق عليه.

وفي الفقرة الثالثة والأخيرة، ناقش مجلس الوزراء مقترحاً مقدماً من وزير الداخلية ريبر أحمد، بشأن تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء السابق (المتخذ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، والذي تضمن إعفاءً بنسبة (20%) من الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، أي لغاية 30 حزيران/ يونيو 2026.

وبعد مناقشة المقترح، وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بنسبة الإعفاء من الغرامات المرورية للمدة المذكورة.