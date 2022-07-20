مجلس وزراء كوردستان يدين القصف التركي ويدعو المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية أكثر

شفق نيوز/ أدان مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، القصف التركي الذي استهدف مصيفاً في محافظة دهوك وخلف عدداً من الضحايا والمصابين، داعياً الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للتدخل ووقف هذه الانتهاكات.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين بأشد العبارات، قصف مصيف برخ ضمن حدود ناحية دركار التابعة للإدارة المستقلة في زاخو من قبل القوات التركية، وببالغ الأسف أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السيّاح. وإذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا لأسر الشهداء، فإننا نتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

واضاف "لقد تعرض إقليم كوردستان، في الفترة الأخيرة، إلى استهداف متكرر من داخل العراق وخارجه، مما تسبب بخسائر بشرية بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بممتلكاتهم. ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي أن يبذلوا جهودهم بطريقة أكثر فاعلية لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات".

واشار مجلس الوزراء الى ان "المواجهات التي تدور بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني في المناطق الحدودية للإقليم، أصبحت تشكل مصدر تهديد وخطر دائم على حياة المواطنين، لذا نجدد دعوتنا إلى إبعاد إقليم كوردستان والنأي به عن المشاكل والنزاعات الإقليمية التي يكون ضحيتها المواطنون الأبرياء".

وفي وقت سابق اليوم، قصفت المدفعية التركية مصيف برح في زاخو، ما تسبب بسقوط تسع ضحايا وإصابة 22 آخرين حالة البعض منهم حرجة، جميعهم من المدنيين الذين قصدوا المصيف للسياحة والترفيه.