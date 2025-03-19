مجلس وزراء كوردستان يخفض الغرامات المرورية ويناقش مشكلة رواتب موظفي الملاك الدائم

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تخفيض الغرامات المرورية بنسبة 20%، كما ناقش مشكلة رواتب موظفي الملاك الدائم الذين تم تثبيتهم خلال الصيف الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء في إقليم كوردستان عقد جلسته الاعتيادية اليوم، حيث قدّم خلالها وزير الداخلية، ريبر أحمد، مقترحاً لتمديد قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتخفيض نسبة 20% من غرامات المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر إضافية.

وحرصاً على دعم المواطنين، وافق مجلس الوزراء بالإجماع على المقترح، وتم اتخاذ قرار بتمديد العمل بتخفيض الغرامات بنسبة 20% لمدة ستة أشهر أخرى، من 1 كانون الثاني/ يناير 2025 حتى 30 حزيران/ يونيو 2025، بحسب البيان.

وفي المحور الثاني للاجتماع، طرح وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قضية حل مشكلة الموظفين المرتبطين بالملاك الدائم لمؤسسات حكومة الإقليم، ولكن لم يتقاضوا رواتبهم بسبب تثبيت الملاك وفق معيار شهر تموز/ يوليو 2024 من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وكلف مجلس الوزراء، وزارة المالية والاقتصاد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رواتب هؤلاء الموظفين والعمل على معالجة مشكلة عدم صرف مستحقاتهم وفق المقترحات المقدمة خلال الاجتماع.

وفي المحور الثالث والأخير، قدّم وزير الصحة، سامان برزنجي، تقريراً حول خريجي كليات الطب لعام 2024، موضحاً أن تعيينهم قد تم تنظيمه وفق قانون تصنيف الكوادر الطبية، حيث تم تحديد آلية توظيفهم وخدمتهم.

وكلف مجلس الوزراء وزارات الصحة، والمالية والاقتصاد، إضافة إلى مجلس الخدمة العامة بالتواصل مع وزارة المالية الاتحادية لمتابعة آلية توظيف هؤلاء الخريجين على أسس مماثلة لزملائهم في باقي مناطق العراق.

كما تقرر عرض نتائج هذه الجهود في الاجتماعات المقبلة لمجلس الوزراء، ليتم اتخاذ القرار اللازم بشأن توظيفهم، بما يضمن الالتزام بنظام تصنيف الكوادر الطبية وتنظيم نظام تقديم الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.