مجلس وزراء كوردستان يحدد رواتب متقاعدي القطاع الخاص

شفق نيوز- أربيل

قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تحديد الراتب التقاعدي الشهري لعمال القطاع الخاص بـ500 ألف دينار.

وجاء في بيان لحكومة كوردستان، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، حيث ناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله".

وأضاف أن "الاجتماع ناقش ملف التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، حيث قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية تقريراً موجزاً حول الإصلاحات المُنجزة في مجال التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، ولا سيما رقمنة الإجراءات في مديريات الضمان الاجتماعي، وتفعيل صندوق الضمان الاجتماعي، واستقطاع التوقيفات التقاعدية والضمان الاجتماعي للعمال، والمساهمة المالية لأصحاب العمل في هذا الصندوق، وتفعيل مكاتب التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية وتعليمية للمهن".

وتابع "أثمرت هذه الإجراءات عن بلوغ عدد المشاريع المشمولة بالضمان نحو 64 ألف مشروع، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في أعداد العمال المشمولين بالضمان والتي وصلت إلى نحو 320 ألف عامل. كما أسهمت هذه الخطوات في تشجيع الشباب على التوجه نحو القطاع الخاص، وضمان حقوقهم التقاعدية وحصولهم على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم السن القانوني للتقاعد وفقاً للقوانين النافذة. وفي ختام التقرير، جرى تقديم مقترح من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري لعمال القطاع الخاص بمبلغ 500 ألف دينار".

وأكمل: بعد المداولة وتبادل الرؤى، صادق مجلس الوزراء بالإجماع على مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الحد الأدنى للراتب التقاعدي الشهري لعمال القطاع الخاص بمبلغ 500 ألف دينار".