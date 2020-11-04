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مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة تطورات كورونا وعمل الشركات الأمنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-04T06:41:54+0000
مجلس وزراء كوردستان يجتمع لمناقشة تطورات كورونا وعمل الشركات الأمنية

شفق نيوز/ من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء في إقليم كوردستان قبل ظهر اليوم الأربعاء اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وذكرت دائرة الاعلام والمعلومات في المجلس ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيناقش آخر تطورات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية لوزارتي الصحة والداخلية في هذا المجال.

‏كما سيناقش الاجتماع مسودة مشروع قرار (تنظيم عمل الشركات الأمنية في اقليم كوردستان -العراق) بالإضافة إلى مشروع قرار خاص بمخصصات التعويض عن الاعاقة او بدل الاعاقة في اطار ‏قانون الاصلاحات وفيما يتعلق بالرواتب والمخصصات والامتيازات التقاعدية في اقليم كوردستان.

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