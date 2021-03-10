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مجلس وزراء إقليم كوردستان يوافق على مشروع الإجازة الدراسية في الإقليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-10T11:26:00+0000
مجلس وزراء إقليم كوردستان يوافق على مشروع الإجازة الدراسية في الإقليم

شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى الكوردستانيين بمناسبة يوم الزّي القومي في كوردستان والذي يحتفي فيه المواطنون بارتداء أزيائهم الوطنية في مثل هذا اليوم من كل عام.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى زيارة البابا ووصفها بالمهمة والتاريخية، وقال: "لقد أكدت هذه الزيارة أن إقليم كوردستان مركز مهم للتعايش السلمي في المنطقة".

وشكر رئيس مجلس الوزراء منظمي الزيارة ومؤسسات حكومة إقليم كوردستان المعنية، ولا سيما قوات الأمن، على نجاح الزيارة في أجواء مفعمة بالأمن والسلام. 

وقدم وزير الأوقاف والشؤون الدينية بيشتوان صادق ومسؤول مكتب العلاقات الخارجية سفين دزيي تقريراً استعرضا فيه نتائج زيارة البابا إلى إقليم كوردستان وما تشكله من أهمية.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر، مسودة مشروع منح الإجازة الدراسية في إقليم كوردستان. وبعد المناقشات وتبادل الآراء بشأن المقترحات والتعديلات، تمت المصادقة على المشروع.

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