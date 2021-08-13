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مجلس وزراء إقليم كوردستان يخصص أكثر من مليار دينار لمعالجة مشكلة المياه والجفاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-13T10:39:01+0000
مجلس وزراء إقليم كوردستان يخصص أكثر من مليار دينار لمعالجة مشكلة المياه والجفاف

شفق نيوز/ أعلن آري أحمد المدير العام لدائرة المياه والمجاري في وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة رصد حكومة الإقليم مليار و250 مليون دينار عراقي لمعالجة أزمة شح المياه، والجفاف.

ونقلت الوزارة في بيان عن أحمد قوله، إنه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تقرر تخصيص مبلغا ماليا مقداره مليار و250 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية لمواجهة مشكلة نقص المياه والجفاف في إقليم كوردستان.

وأضاف قائلا "إن أي مواطن يواجه نقصا في المياه سيتم تزويده عبر ناقلات الماء".

وعن محافظة أربيل التي تأثرت بشكل ملحوظ بالجفاف قال مدير دائرة الماء والمجاري في الإقليم، إنه تم تشكيل العديد من اللجان المشتركة والميدانية لمعالجة مشكلة النقص الحاصل للمياه، داعيا السكان الذين يواجهون شحاً بالمياه إلى مراجعة أقرب دائرة للبلدية، ومديرية الماء لتوفيره لهم عبر الناقلات.

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