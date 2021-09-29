مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع وقانون الأسلحة ومكافحة الفساد على طاولته

شفق نيوز/ من المقرر أن يناقش مجلس وزراء اقليم كوردستان، خلال جلسة يعقدها اليوم الأربعاء عدداً من المواضيع.

وستنعقد الجلسة برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وحضور نائبه قوباد طالباني.

وأشار بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لحكومة الاقليم اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إلى ان الاجتماع سيتناول عرض مسودة مشروع (دليل المجلس الأعلى لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان العراق)، و تقديم مشروع قانون الأسلحة في إقليم كوردستان العراق.

كما تتضمن الجلسة تقديم مسودة (مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان - العراق 2021-2025)، وكذلك تقديم توصية بإنشاء مجلس يسمى (مجلس الثقة في المراكز والبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم والتعليم العالي في إقليم كوردستان العراق) لوضع المعايير المناسبة والالتزام بمبادئ الثقة بما يتماشى مع المعايير الدولية والتميز الأكاديمي ونتائج العملية التعليمية.