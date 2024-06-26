مجلس وزراء الإقليم يُرحب بتحديد موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعربت رئاسة مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بإصدار رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني مرسوماً إقليمياً جديداً حدد فيه موعداً جديداً لانتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان اليوم، إن مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان يرحب بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية من قبل رئيس إقليم كوردستان.

وأضاف "بصفتنا حكومة إقليم كوردستان، فنحن مستعدون للتعاون لدعم إجراء الانتخابات وانجاحها".

و أصدر رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من اليوم، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

وهذا هو المرسوم الخامس على التوالي بعد إخفاق الأطراف والأحزاب السياسية بالإقليم على المضي بإجراء الانتخابات التشريعية طيلة الفترة السابقة.