مجلس وزراء الإقليم يشكل وفداً تفاوضياً جديداً لإستئناف الحوارات مع بغداد

شفق نيوز/ قرر مجلس وزراء إقليم كوردستان، في جلسة عقدها اليوم الأربعاء، تشكيل وفد مفاوض جديد للحكومة الاتحادية العراقية لاستئناف الحوارات بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

ويتألف الوفد من: وزير المالية والاقتصاد، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، والمتحدث باسم حكومة الإقليم.

وقد أوصى المجلس الوفد البدء بالمناقشات في أقرب وقت ممكن ضمن إطار الحقوق الدستورية وقرارات مجلس الوزراء بشأن القضايا العالقة، مع التأكيد على تنفيذ برنامج الحكومة الاتحادية، والإتفاق السياسي الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب العراقي، وفقا لبيان صادر عن المجلس.