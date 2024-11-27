مجلس وزراء الإقليم يعبر عن قلقه لعدم إحصاء مئات الآلاف من الكورد

شفق نيوز/ عبرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن قلقها من عدم إحصاء مئات الالاف من مواطنيها، خلال التعداد السكاني العام والمساكن الذي أجرته الحكومة الاتحادية مؤخراً في عموم البلاد.

وخلال جلسة حكومة الإقليم، قدم وزير التخطيط دارا رشيد، تقريرا عن نجاح تنفيذ مرحلة الاستمارة العائلية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان والخطوات الأخرى للعملية.

وأشار وزير التخطيط إلى الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لضمان إجراء التعداد السكاني الصحيح الذي كان لأغراض التنمية فقط ولا يستخدم لأي أغراض سياسية أخرى ولا يحل بأي حال من الأحوال محل التدابير والآليات الدستورية في إقليم كوردستان.

وأشار وزير التخطيط، في نهاية تقريره إلى المراحل الأخرى من عملية التعداد التي من المقرر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة التخطيط الاتحادية.

وشكر مجلس الوزراء سكان إقليم كوردستان، وخاصة كورد المناطق خارج ادارة إقليم كوردستان، الذين شاركوا في نجاح التعداد السكاني، اضافة الى تقديم الشكر لوزير التخطيط وفريقه ورئيس هيئة الإحصاء وموظفي المديرية. المجلس وجميع الباحثين الذين شاركوا في العملية وجميع وزارات ومؤسسات الاقليم.

وأعربت حكومة الإقليم، عن قلقه إزاء عدم إحصاء مئات الآلاف من سكان إقليم كوردستان في شيخان وزلكان وكلكجي وقضاء فايدا وجزء من ناحية سميل وبردرش وخبات ومخمور، وطالبت الحكومة الاتحادية بتصحيح هذا الإجراء وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى مكانهم الصحيح وهو إقليم كوردستان.

وكلف مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي لنقل المقترحات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع، وان يتم اعتماد النسبة الجديدة لسكان الاقليم كاساس في تحديد صحة كوردستان من جميع المستحقات المالية.

وفي موضوع آخر للاجتماع، يتعلق بمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وخاصة للأشهر الثلاثة تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري، تم التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية. وشدد الاجتماع الاخير لممثلي حكومة اقليم كوردستان مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بأي مشاكل وخلافات سياسية. وكما هو الحال في الاجزاء الاخرى من العراق، وينبغي دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان باعتبارها مستحقاتهم القانونية لمهامهم، مثل نظرائهم في باقي مناطق العراق.