مجلس وزراء الإقليم يشدد على حجز السيارات التي بلا أوليات ومصادرة الأسلحة غير المرخصة

شفق نيوز/ اصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، قراراً شدد فيه على حجز ومصادرة السيارات التي ليس لها أوليات، والأسلحة غير المرخصة.

ووفقا لكتاب رسمي صادر عن سكرتارية مجلس وزراء الإقليم، والمرسل إلى وزارة الداخلية في كوردستان تم فيه الإشارة إلى القرار، والتأكيد على تنفيذه.

وجاء في نص الكتاب بأن "مجلس الوزراء قرر بناء على توصية وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة الاستمرار في إجراءات منع ظاهرة (سيم كارت) شريحة الجوال غير المسجلة، والسيارات التي لا تحمل أوليات وغير المسجلة، والاسلحة النارية غير المرخصة".

وشدد مجلس الوزراء على أن "هذا القرار يأتي لغرض الحد الجريمة والعنف، وحماية الأرواح والسلامة، ومنع استخدامها في الجرائم، ومضايقة المواطنين، وحمايتها من التهديدات".

ودعا المجلس وزارة الداخلية إلى إحاطته بتطورات تنفيذ القرار.