مجلس وزراء الإقليم يرد على مزاعم استهداف قاعدة إسرائيلية في اربيل وبرلمان كوردستان يندد

شفق نيوز/ أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق، يوم الأحد، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل عاصمة موقعاً مدنيا وليست قاعدة إسرائيلية.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فيما يتعلق بالهجوم الجبان على أربيل في 13 آذار/ مارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إسرائيلية بالقرب من القنصلية الأمريكية، نعلن أن الموقع المستهدف كان موقعا مدنيا، وأن هذا التبرير هو فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة، وأن الدعاية التي يروج لها مرتكبو الهجوم أبعد ما تكون عن الحقيقة.

ودعا المجلس الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والحكومة والبرلمان العراقي والحكومة الإيرانية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الهجمات والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وزيارة المكان المستهدف، والإعلان عن الحقائق أمام الرأي العام العالمي، واتخاذ موقف قوي إزاء هذا الهجوم.

تتمة..