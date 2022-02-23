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مجلس وزراء الإقليم: سنواصل العمل المشترك مع بغداد لحل مسألة النفط والغاز

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-23T10:55:25+0000
مجلس وزراء الإقليم: سنواصل العمل المشترك مع بغداد لحل مسألة النفط والغاز

شفق نيوز/ أعلن مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الأربعاء أنه سيواصل العمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في بغداد بغية التوصل إلى حل لمسألة النفط والغاز.

جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، ونائبه قوباد طالباني.

ومن جملة ما ناقشه المجلس خلال الاجتماع قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بتاريخ 15 من شهر شباط العام 2022 الخاص بقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بعد مناقشات مكثفة وشاملة حول القرار، خلص مجلس الوزراء إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كوردستان غير دستوري وغير عادل، إذ سيواصل إقليم كوردستان جهوده لحماية والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي صوت لصالحه معظم العراقيين عام 2005.

وأضاف أن حكومة إقليم كوردستان تؤكد في الوقت نفسه موقفها الثابت بمواصلة العمل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق مشترك، في إشارة إلى تصدير النفط والغاز من الإقليم.

وكانت المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) قد حكمت في منتصف شهر شباط الجاري بعد دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم.

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