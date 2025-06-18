مجلس وزراء اقليم كوردستان يناقش تداعيات الصراع الإسرائيلي الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في إقليم كوردستان أن مجلس الوزراء سيعقد، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني، رئيس الحكومة، وبمشاركة قُباد طالباني ، نائب رئيس الحكومة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المهمة المدرجة على جدول أعماله.

ووفقاً للبيان، سيتناول الاجتماع في محوره الأول مناقشة آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، ولاسيما التوترات والصراعات السياسية والعسكرية والأمنية، وانعكاساتها على أوضاع إقليم كوردستان.

وفي المحور الثاني، سيناقش المجلس مقترح وزارة الداخلية المتعلق بتمديد العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض غرامات مخالفات المرور بنسبة 20% لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 1 تموز 2025 وحتى 31 كانون الأول 2025.

أما المحور الثالث، فسيبحث متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 159 بتاريخ 19 آذار 2025، الخاص بإنشاء كلية الطب العام، إلى جانب مناقشة الرد الرسمي لوزارة المالية الاتحادية الوارد في كتابها المرقم 1162 والمؤرخ في 9 نيسان 2025 بشأن هذا الموضوع.