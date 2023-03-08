مجلس أمن كوردستان يهاجم الاتحاد الوطني: اقتحام "بستان شيخ جنكي" قرار حزبي لا يحترم سيادة القانون

شفق نيوز/ علق مجلس أمن اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، على عملية اقتحام بستان تابع للمُبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، وقال إن العملية كانت بقرار حزبي وشخصي من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكر بيان لمجلس أمن إقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مجموعة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ونتيجة لمشاكلهم الداخلية هاجمت مساء اليوم الاربعاء بستانا في قرية (كيلة سپي ) واعتقلت عددا من الاشخاص"، موضحة ان "هذا الاعتداء لم يكن له اي علاقة بالقانون والجهات الرسمية وكان قرارا حزبيا وشخصيا".

واضاف البيان، ان "هذه الحركة تنم عن عدم احترام لسيادة القانون والمؤسسات الرسمية في اقليم كوردستان".

وفي وقت سابق أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز اليوم الأربعاء، بمداهمة قوات أمنية، بستاناً للمُبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، واعتقلت مسلحين في مدينة السليمانية.

وردّ مكتب الرئيس المبعد من الاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي، يوم الأربعاء، على عملية اقتحام بستان له في السليمانية.

وقال مكتب شيخ جنكي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نلوم بافل طالباني وقوباد طالباني ونحملهما سلامة العاملين في البستان"، متوعداً باتخاذ "جميع الإجراءات اللازمة ضد هذا الانتهاك للقانون".

وختم بالقول، إن "هذه المجموعة غير الشرعية ستدفع ثمن أفعالها غير اللائقة وغير المقبولة وسيتم إحباط مؤامراتها في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، أصدرت مديرية اسايش السليمانية، بياناً بشأن العملية وقالت إنه "بعد موافقة القاضي الخاص، قامت قوة مشتركة من قوات الأمن مساء اليوم الأربعاء، في السليمانية بمداهمة عدة بساتين وبعد التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية، ضبطت عدة أسلحة ( كاتم صوت) ومخدرات ممنوعة وأدلة على خلق قوى غير مشروعة خارج نطاق القوانين المعمول بها في المنطقة".

واشار البيان الى "القبض على عدد من المتهمين، وكان بعضهم مطلوبًا للمحكمة"، مؤكداً ان "القوات الامنية اتخذت إجراءات قانونية وفتح التحقيقات بهذا الملف".