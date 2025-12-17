مجلس أمن كوردستان يعتقل شخصاً اعتدى على "مقبرة مسيحية" في أربيل

شفق نيوز- أربيل

أعلن مجلس الأمن في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على شخص قام بـ"تشويه" عدد من القبور في إحدى المقابر المسيحية بأربيل.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد تشويه عدد من شواهد قبور المسيحيين في 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في شقلاوة، قامت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في القضية وتمكنوا من كشف هوية المنفذ الذي يُدعى (حسين صالح مصطفى)".

وبين أن "القوات الأمنية ألقت القبض عليه واعترف بالتهم الموجهة إليه وأنه قام بارتكاب هذا الفعل تحت تأثير المشروبات الكحولية".

يشار إلى أن المتهم المذكور تم القبض عليه في عام 2022 بتهمة إحراق مرقد في سوق أربيل حيث نال عقابه القانوني واُطلق سراحه فيما بعد.

وفي يوم 3 كانون الأول الجاري، تعرضت مقبرة مسيحية في قضاء كويه بأربيل لاعتداء من قبل مجهولين حيث قاموا بتكسير شواهد عدد من القبور.