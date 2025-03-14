مجلس أمن كوردستان يعاتب السوداني: لم يشر لدورنا في قتل نائب الخليفة

شفق نيوز/ انتقد مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن مقتل نائب خليفة تنظيم داعش الإرهابي، دون الإشارة لدور الإقليم في تلك العملية، واصفاً الأمر بالمؤسف، حسب تعبيره.

وذكر المجلس، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بعد سنوات من المتابعة، وبالاستناد إلى المعلومات الاستخبارية لمجلس أمن إقليم كوردستان، وبتنسيق مع الحلفاء، ثم لاحقًا مع القوات الفيدرالية العراقية، تم القضاء على عبدالله مكي مصلح رفيعي، المعروف بأبو خديجة، نائب خليفة داعش والمسؤول في التنظيم داخل العراق وسوريا، وذلك خلال عملية أمنية ناجحة".

ولفت إلى أن "هذا الإنجاز يعكس التزامنا الثابت بمواجهة تهديد الإرهاب في المنطقة، ومع ذلك، فإن البيان الصادر عن رئيس الوزراء الفيدرالي (محمد شياع السوداني) لم يشر إلى الدور المحوري لمجلس أمن إقليم كوردستان في هذه العملية، وهو أمر مؤسف، حيث لا يعكس روح التعاون المؤسساتي بين الإقليم والحكومة الفيدرالية".

وتابع مجلس أمن كوردستان: "لقد لعبت المؤسسات التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان دوراً حاسماً في مواجهة تهديدات الإرهابيين في هذه المنطقة، وستواصل أداء واجبها بكفاءة، ومن الأفضل أن تعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز التنسيق والتعاون لضمان استقرار وأمن جميع أنحاء العراق".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، عن مقتل ما يسمى بـ"نائب خليفة" تنظيم داعش وأحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم.

وقال السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "يواصل العراقيون انتصاراتهم المبهرة على قوى الظلام والإرهاب، حيث تمكن أبطال جهاز المخابرات الوطني العراقي، بإسناد وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي، من قتل الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفيعي المكنى (أبو خديجة)، الذي يشغل منصب ما يسمّى (نائب الخليفة وهو الذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق وسوريا، ومسؤول اللجنة المفوّضة ومسؤول مكاتب العمليات الخارجية)".