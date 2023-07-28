مجلس أمن كوردستان: حزب العمال نفذ اغتيال مسؤول سابق بجهاز "پاراستن" بزاخو

شفق نيوز/ اعلنت مجلس أمن اقليم كوردستان يوم الجمعة، تورط حزب العمال الكوردستاني باغتيال ضابط أمن سابق في زاخو.

وقضى محمد ميرزا في 23 تموز الجاري وكان يشغل سابقًا منصب مسؤول جهاز "باراستن" الأمني في زاخو.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز إنهم سمعوا دوي انفجار قبل اشتعال النيران في عجلة ميرزا.

وذكر مجلس امن اقليم كوردستان في باين ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "مساء 23 تموز من 2023 وفي عملية ارهابية بمدينة زاخو استشهد العميد محمد ميرزا بانفجار عبوة لاصقة في سيارته".

وأضاف أنه "بعد التحقيق تمكنا من جمع المعلومات حول المجموعة الارهابية التي نفذت العملية والتي تم إرسالها من قبل حزب العمال الكوردستاني".

وتابع البيان؛ أنه "صباح 23 من تموز دخلت هذه المجموعة الى مدينة زاخو من طريق فرعي تجنبا للسيطرات وبسيارة (هونداي توكسون ) وقاموا بمراقبة منزل محمد ميرزا وفي الساعة 4:00 فجرا ألصقوا عبوة بسيارته ويقومون بتفجيرها الساعة 7:49 مساء في نفس اليوم عن طريق التحكم عن بعد في شارع عام بمدينة زاخو".

وأكد أن "مجلس الأمن كان لديه المعلومات الكاملة عن وجود مخطط من قبل قيادة حزب العمال لاستهداف عدد من ضباط امن اقليم كوردستان والقوات العسكرية الاخرى ومن اجل تنفيذ هذه المخططات قاموا بتكليف العديد من مفارزهم وتدريبهم على صنع ووضع و لصق القنابل المتفجرة وحاولوا الدخول الى اقليم كوردستان".