مجلس أمن إقليم كوردستان ينشر فيديو لاعترافات متهمين بإحراق الأسواق

شفق نيوز/ نشر مجلس أمن إقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اعتراف أحد أعضاء المجموعة التي أحرقت أسواقاً في أربيل ودهوك وكركوك.

وذكر مجلس أمن الإقليم في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بعد إعلان وزارتي الداخلية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد اعتقال شبكة متهمة بإحراق أسواق أربيل ودهوك وكركوك، عبر مؤتمر صحفي كشف المتحدثون فيه أن حزب العمال كان وراء هذه الأعمال، حيث تم تجنيد المتهمين من قبله بهدف تقويض الاستقرار في إقليم كوردستان."

وأضاف البيان، "من الجدير أن نشكر وزارة الداخلية الاتحادية على إلقائها القبض على المتهمين في هذا الملف، والتنسيق مع المؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان خلال التحقيق."

وأشار إلى أن هذه الشبكة كانت مكونة من ثمانية أشخاص، وهم: (السجين هونر فخر الدين أحمد)، و(السجين محمد نجاة حسن)، وكشتيار عمر أحمد، ورنج حبيب سوراب، وشكو عمر عبدالله، وبهار، وهم من أهالي مدينة كوباني، بالإضافة إلى أحمد من مدينة سردشت، وعلي من أهالي كرمانشاه.

وأكد البيان أن "مذكرات قبض بحق المتهمين قد أُصدرت، وبدأت الجهود لاعتقالهم، حيث تم القبض على المتهم رنج حبيب سوراب من قبل الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان، وقد اعترف بجريمته."