مجلس أمن إقليم كوردستان ينشر اعترافات منفذ هجوم "اكيتو" في دهوك

شفق نيوز/ نشر مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعترافات منفذ الهجوم على مهرجان "أكيتو" في محافظة دهوك، الذي وقع في الأول من نيسان/أبريل الجاري.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوات التابعة لمديرية أمن دهوك تمكنت فور وقوع الحادث من اعتقال المنفذ"، مشيراً إلى أن المتهم يُدعى لؤي عبد الرحيم رمضان، الملقب بـ"أبو جهيمان الباغوزي"، وهو سوري الجنسية ومن مواليد عام 2003.

وأضاف البيان أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن المتهم يحمل أفكاراً متطرفة مرتبطة بتنظيم داعش، وأنه نفذ الهجوم بناءً على أوامر وتوجيهات صادرة عن قيادة التنظيم".

وأكد مجلس الأمن أن المتهم قد أُحيل إلى القضاء، وتم فتح ملف تحقيق رسمي بحقه".

في السياق، اعترف منفذ الهجوم، لؤي عبد الرحيم، بتنفيذ الهجوم الدامي، بدافع إرهابي، خلال الاحتفال بعيد أكيتو بمدينة دهوك، مستخدماً "الساطور والسكاكين".