مجلس أمن إقليم كوردستان يكشف ملابسات "هجوم أكيتو"

شفق نيوز/ كشف مجلس الأمن في إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل "هجوم أكيتو" الذي استهداف المحتفلين المسيحيين بعيد رأس السنة البابلية الآشورية.

وذكر المجلس في بيان ورك لوكالة شفق نيوز، أنه "في يوم 1 أبريل 2025، وأثناء احتفالات أهالي محافظة دهوك بعيد الفطر وعيد أكيتو، أقدم شخص يحمل فكراً إرهابياً تابعاً لتنظيم داعش على تنفيذ هجوم باستخدام آلة حادة في السوق، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح".

وأضاف "وفور وقوع الحادث، تمكنت القوات التابعة لمديرية آسايش دهوك من إلقاء القبض على منفذ الهجوم، الذي تبين أنه من الجنسية السورية".

وأكد أن "التحقيقات في الحادثة ما زالت مستمرة، وسيتم إبلاغ المواطنين والرأي العام بالنتائج بعد انتهاءالتحقيقات".

وكانت مدينة دهوك قد شهدت، في وقت سابق من اليوم، اعتداءً نفذه شخص مجهول على المحتفلين بعيد "أكيتو"، حيث هاجمهم مستخدماً فأساً، ما أسفر عن إصابة امرأة وشاب بجروح خطيرة، نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، حيث وُصفت حالتهما الصحية بغير المستقرة.

وشدد محافظ دهوك علي تتر، مساء اليوم الثلاثاء، على أن "التعددية والتسامح" يمثلان أبرز السمات التي تميز إقليم كوردستان "عبر التاريخ"، ولا يمكن لأي منظمة إرهابية أو فرداً متعصباً نشر الفوضى من زعزعة الأمن، واصفاً "هجوم أكيتو" بأنه لا يتم للتعايش بصلةوهوعملجبان.