مجلس أمن إقليم كوردستان يصدر رداً على بيان مكافحة الإرهاب في السليمانية

شفق نيوز/ أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، يوم الخميس رداً على بيان لجهاز مكافحة الارهاب في السليمانية التابع للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي رفض نتائج التحقيق باغتيال العقيد هاوكار الجاف في أربيل، يوم الجمعة الماضي.

وذكر بيان للمجلس، "‏بعد نشر نتائج التحقيقات في جريمة اغتيال العقيد هاوكار الجاف بتفجير سيارته في أربيل عندما كان مع أربعة من أفراد عائلته، خرج جهاز مكافحة الإرهاب- السليمانية ببيان مضطرب ومتخبط، والذي كان دليلا واضحا على عدم قدرتهم الدفاع عن المتهمين الضالعين في هذه الجريمة الإرهابية بالادلة التي تم نشرها".

وأضاف، "‏ومع ان ما تم تقديمه من أدلة لا يبقي مكانا للشك لدي أي احد الا أننا كمجلس أمن إقليم كوردستان نبدي استعدادنا للتعاون مع أي جهة دولية لكشف الحقائق ومعرفة من يقفون وراء تنفيذ هذه الجريمة. ‏ونجدد دعواتنا بان يتم تسليم جميع الضالعين في هذه الجريمة إلى القضاء".

وسبق لمجلس أمن إقليم كوردستان أن أعلن نتائج التحقيق الخاصة بإغتيال العقيد الجاف، وأتهم فيها مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي ومسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية كارزان محمد رشيد بإصدار أمر الأغتيال، الأمر الذي رفضه الجهاز وطالب بإجراء تحقيق دولي، كما أتهم فريقاً في المجلس بتنفيذ العملية.