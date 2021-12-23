مجلس محافظة أربيل يرفض المبلغ المخصص من الحكومة الاتحادية لمتضرري فيضانات أربيل

شفق نيوز/ رفض مجلس محافظة أربيل يوم الخميس، مبلغ 2 مليار دينار عراقي المقدم من قبل الحكومة العراقية لمتضرري فيضانات أربيل.

وقال المتحدث باسم المجلس كنعان خيلاني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ "رفضنا المبلغ ونطالب الحكومة الاتحادية بإعادة النظر فيه لكي يستفيد المتضررون منه".

وأضاف خيلاني وهو من الحزب الديمقراطي الكردستاني: "اقترحنا تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة مجلس المحافظة ومجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان وارسالها الى بغداد لمخاطبة الحكومة الاتحادية من اجل زيادة المبلغ".

وجاء اجتماع مجلس محافظة دهوك في وقت قاطعت كتل الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والعدل الكردستانية والتغيير، وشارك فيه فقط كتلة الديمقراطي الكردستاني مع كتل المكونات الأخرى كالتركمانية والمسيحية.

وبهذا الصدد قال كنعان خيلاني: "للأسف كنا نأمل مشاركتهم وكان ضروريا حضورهم في الاجتماع ولكن مع هذا فنحن نمثل الجميع".

وأصدرت الكتل المقاطعة للاجتماع غير الاعتيادي لمجلس المحافظة اليوم الخميس بسبب اعتراضهم على عدم وصول موازنة الحكومة المحلية للمجلس وأيضا تهميش المجلس حسب قولهم من قبل الحكومة المحلية وحكومة الإقليم أيضا.