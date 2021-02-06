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مجلس محافظة اربيل يحدد جلسة انتخاب المحافظ الجديد .. وثيقة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-06T09:08:30+0000
مجلس محافظة اربيل يحدد جلسة انتخاب المحافظ الجديد .. وثيقة

شفق نيوز/ حدد مجلس محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان الجلسة المقرر عقدها صباح يوم الاثنين المقبل للتصويت على رئيس الحكومة المحلية الجديد خلفا للراحل فرست صوفي.

ووفقاً للوثيقة المذيلة بتوقيع رئيس المجلس علي رشيد وتحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها فان برنامج عمل الجلسة المرقمة (87) في تاريخ 8 – 2 – 2021 مخصصة لإنتخاب المحافظ الجديد.

واعلن مجلس محافظة اربيل يوم الاربعاء عن فتح باب الترشيح للتنافس على منصب رئيس الحكومة المحلية اعتباراً من تاريخ الرابع من الشهر الجاري ولغاية السادس من الشهر ذاته.

وكشف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان أوميد خوشناو يوم الثلاثاء ان الحزب قد كلفه بمنصب محافظ اربيل خلفا للراحل فرست صوفي.

وقال خوشناو في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، انه وافق على تكليف الحزب له لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية لأربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وتوفي صوفي في احدى المشافي التركية فجر الاربعاء المصادف 18 من شهر تشرين الثاني العام 2020 بعد شهر من اصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 واعيد جثمانه بطائرة خاصة الى اربيل ووري الثرى في مراسيم مهيبة في مقبرة الشيخ احمد في اربيل.

ويشغل المنصب حاليا وبالوكالة نائب رئيس المحافظ هيمن قادر بدلا من الراحل فرست صوفي.

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