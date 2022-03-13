مجلس قضاء كوردستان يطلب من بغداد تسجيل شكوى لدى مجلس الأمن بشأن قصف أربيل

شفق نيوز/ ادان مجلس قضاء اقليم كوردستان، اليوم الاحد، الهجوم الصاروخي الذي طال مدينة اربيل ليلة امس، مطالبا بغداد باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الصدد.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، انه يدين بشدة الهجمة الصاروخية التي طالت مدينة اربيل ليلة امس، مبينا انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها استهداف مدينة اربيل والامن والاستقرار في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان هذه الافعال لا تخدم اية جهة ويتوجب احترام سيادة العراق واقليم كوردستان والا يتم تحويلها لساحة للحرب وتصفية الحسابات بين الدول.

وطالب الحكومة العراقية ان تتخذ الاجراءات اللازمة عن طريق تسجيل شكوى لدى مجلس الامن الدولي بشأن خرق سيادة العراق والاقليم.

كما طالب البيان البرلمان وجميع الاطراف المعنية وقوى التحالف والمجتمع الدولي ان يكون لها موقف جدي وحاسم وان تضع حدا لهذه الاعتداءات.