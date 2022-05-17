مجلس قضاء كوردستان يصوّب تصرفات حكومة الإقليم في إدارة ملف النفط والغاز

شفق نيوز/ أعتبر مجلس القضاء لأقليم كوردستان - العراق، يوم الثلاثاء، تصرفات حكومة الإقليم في إدارة ملف النفط والغاز تتطابق مع الدستور الدائم للبلاد.

وقال رئيس مجلس القضاء للإقليم القاضي عبدالجبار عزيز حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تصرفات حكومة إقلیم كوردستان-العراق في ما یتعلق بملف النفط والعملیات النفطیة تتوافق مع الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥، وإن أحكام قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة ٢٠٠٧ الصادر من برلمان إقلیم كوردستان لا تخالف أحكام الدستور العراقي ویتوجب استمرار العمل بأحكامه إذ لم یرد ملف النفط والغاز ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة المنصوص علیھا في المادة ١١٠.

وأوضح أنه بالنظر إلى أن المادة ١١٢ من الدستور العراقي تنص على أنە (تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكومات الإقالیم و المحافظات المنتجة على أن توزع وارداتھا بشكل منصف یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد ، مع تحدید حصة لمدة محددة للإقالیم المتضررة والتي حرمت منھا بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما یؤمن التنمیة المتوزانة للمناطق المختلفة من البلاد، و ینظم ذلك بقانون).

وأشار القاضي حسن إلى أنه بـ"مقتضى ذلك فإن الحقول النفطیة التي أُوجدت في إقلیم كوردستان بعد عام ٢٠٠٥ تقع ضمن الاختصاصات الحصریة لإقلیم كوردستان، إذ أن ھذا النص قد ذكر الحقول الحالیة ، أي الموجودة قبل العام ٢٠٠٥ ، وبما أن الحقول النفطیة في الإقلیم قد أوجدت بعد العام ٢٠٠٥ ، لذلك فإنھا تقع ضمن اختصاصات حكومة إقلیم كوردستان.

وخلص رئيس مجلس القضاء للإقليم إلى أنه "استناداً إلى ذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز لإقلیم كوردستان -العراق رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ متوافقة مع أحكام الدستور العراقي ولا تخالفھا".

ويأتي هذا البيان الصادر عن مجلس القضاء للإقليم رداً على وزارة النفط الاتحادية التي اتهمت يوم 12 من شهر أيار الجاري حكومة إقليم كوردستان بارتكاب مخالفات دستورية في إبرام العقود النفطية مع المقاولين والشركات.

وقالت الوزارة في حينها ببيان، إنها "تود ان تشير الى ان الشروط المالية لعقود الخدمة التي أعدتها وزارة النفط والتي سوف تعتمد لإعادة التطوير او التطوير الشامل أو الاستكشاف في جولات التراخيص كافة هي الأفضل مقارنة بالشروط المالية لعقود المشاركة بالإنتاج سواء كان ذلك للدولة او الشركات الأجنبية (المقاول)".

وأوضح البيان "ففي عقود المشاركة بالإنتاج لحقول الإقليم تمنح المقاول حصة من النفط المستخرج بالإضافة الى حرية التصرف بحصته من الكميات المنتجة وبيعها بالمكان والوقت الذي يحدده المقاول وهذا يخالف المادة 111 من الدستور التي أوضحت بان النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي"، مبينا أنه "ورغم هذا فقد خول الإقليم الشركات الأجنبية بالسيطرة الكاملة على العمليات البترولية من خلال بنود عقود المشاركة بالإنتاج للإقليم حيث تضمنت أحد تلك البنود "أن للحكومة ولكل كيان مقاول الحق والالتزام بالبيع أو التصرف في حصص النفط الخاصة بهما بشكل عيني", أي أن حكومة الإقليم قد منحت المقاولين حق بيع حصتها من النفط المنتج وتسديد حصة الحكومة, حيث من المفترض ان يكون العكس هو الصحيح".