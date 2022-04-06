مجلس إفتاء كوردستان يحدد قيمة الزكاة وصدقة الفطرة للعام الحالي

شفق نيوز/ اعلن المجلس الاعلى للافتاء في اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، قيمة الزكاة وصدقة الفطرة والفدية للاشخاص الذين لا يتمكنون من اداء فريضة الصوم.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق، إن "مقدار صدقة الفطرة عن كل شخص هذا العام سيكون 3 آلاف دينار على الاقل، مبينا ان "مقدار الفدية للشخص غير القادر على الصوم ستكون 3 آلاف دينار عن كل يوم خلال شهر رمضان".

وحول الزكاة، اشار المجلس الى ان "نسبة الزكاة يتم تحديدها من مبلغ (7,800,000) دينار فأكثر ، اي أن شخص يملك المبلغ المشار اليه، ودار حول عليه، فعليه دفع (25000) دينار عن كل مليون دينار عراقي، كزكاة عن أمواله".