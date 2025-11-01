مجلس إفتاء إقليم كوردستان يحرّم بيع وشراء الذهب بالدين

شفق نيوز- أربيل

أكد المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان، يوم السبت، أن بيع وشراء الذهب بـ"الدين" غير جائز شرعاً، مشدداً على أن عملية البيع والشراء يجب أن تتم نقداً وبشكل مباشر بين الطرفين.

وأوضح المجلس في فتوى جديدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "بيع أو شراء الذهب بالدين يعد من ربا اليد، وهو من المعاملات المحرمة شرعاً"، مبيناً أن "البيع الصحيح هو أن “يسلم البائع الذهب، ويتسلم المشتري الثمن فوراً في مجلس العقد دون تأخير".

وأشار المجلس إلى أن "هذه الفتوى جاءت بعد تزايد العروض في الأسواق الكوردستانية حول بيع الذهب بالتقسيط أو بالدين، ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين وأصحاب المحال".

وبيّن المجلس أن "جميع المذاهب الأربعة في الفقه الإسلامي تتفق على تحريم بيع الذهب أو الفضة بالدين، سواء كان المصوغ حلياً أو سبائك أو ليرات أو بأي شكل من الأشكال".