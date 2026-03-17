مجلس عزاء لخامنئي في السليمانية (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقامت القنصلية الإيرانية في مدينة السليمانية، يوم الثلاثاء، مجلس عزاء على روح المرشد السابق علي خامنئي، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وحزبية في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز الذي حضر المراسيم إنها شهدت حضور عدد من مسؤولي وممثلي الأحزاب الكوردستانية، إلى جانب شخصيات رسمية ومجتمعية، حيث قدموا تعازيهم إلى مسؤولي القنصلية الإيرانية، معبرين عن مواساتهم وتضامنهم.

ونقل المشاركون رسائل تعزية رسمية، مؤكدين أهمية العلاقات المشتركة وضرورة الحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وبحسب المعطيات، فإن خامنئي قُتل في هجوم نُسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، في 28 شباط/فبراير الماضي، بعد استهدافه في العاصمة طهران، إلى جانب عدد من القادة العسكريين، في حادثة أثارت تفاعلات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تنظيم مجلس العزاء في السليمانية ضمن سلسلة فعاليات إحياء تقام داخل وخارج إيران، بمشاركة جهات دبلوماسية ورسمية، لتقديم التعازي بهذه المناسبة.