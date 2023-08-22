مجلس سياسي بإقليم كوردستان: بغداد أوجدت الفرقة داخل البيت الكوردي

شفق نيوز/ قال مجلس النساء "الأحرار" في اتحاد البرلمانيين في كوردستان، يوم الثلاثاء، إن الإقليم يمرُّ بفترة صعبة، لذلك يجب أن تجتمع الأحزاب السياسية على أساس وطني.

وأشار المجلس في مؤتمر صحفي إلى أن الحكومة الاتحادية انتهزت التفرق داخل البيت الكوردي كفرصة للتعامل مع الأحزاب بشكل منفصل.

وأضاف المجلس أنه "إذا كانت العوامل الخارجية عبر التاريخ لم تسمح بأن تصبح كوردستان دولة مستقلة، فإن العوامل الداخلية والانقسامات السياسية أصبحت الآن السبب الرئيسي في تقوية إقليم كوردستان في العراق والمنطقة".

ودعا مجلس النساء الأحرار، إلى إنهاء مشاكل وزارة البيشمركة، واستئناف عملية توحيد صنوفها في أسرع وقت ممكن.