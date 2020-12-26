مجلس سوريا الديمقراطية يحيل أكثر من 100 شخص للتحقيق بتهمة الفساد

شفق نيوز/ أعلن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، يوم السبت، عن إحالة أكثر من 100 شخص إلى التحقيق بتهم تتعلق بالفساد الإداري والاقتصادي في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية بشمال وشرقي سوريا.

وأضاف مجلس سوريا الديمقراطية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بدأ التحقيق مع عددٍ من المسؤولين والمتّهمين بقضايا فساد في القطاعَين العام والخاص، وسيتم تحويل من تثبت عليهم تهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة إلى المحاكم الخاصة.

وأشارت إلى أنها ستعمل على توسيع حملتها "لملاحقة المفسدين والمعرقلين لمسيرتها سواء كان فعلهم ناجماً عن إهمال أم تقصير أو انحراف، وتطبيق القوانين بشدة وفرض العقوبات على المقصرين والمسيئين".

ولفتت إلى أن العقوبات التي ستفرضها "ستكون في مضمونها حامية لمستقبل المنطقة بما تفرضه من عقوبات مسلكية تعبّر عن أن المُهمل والفاسد لا مكان له في الجهات العامة ومؤسسات الإدارة الذاتية كافة".

ومجلس سوريا الديمقراطية هو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" وهو أحد الاحزاب الفاعلة في الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.