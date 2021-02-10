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مجلس دهوك يصوت على تحويل ناحية إلى قضاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T11:52:30+0000
مجلس دهوك يصوت على تحويل ناحية إلى قضاء

شفق نيوز/ صوت مجلس محافظة دهوك يوم الاربعاء بالموافقة على مشروع قرار بتحويل ناحية باتيفا إلى قضاء.

وحاز مشروع القرار على إجماع أصوات أعضاء المجلس وعددهم 26، والذي ينص على تحويل ناحية باتيفا الى قضاء، وفق الصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات في المادة السادسة من قانون مجالس المحافظات لسنة 2009.

وناحية باتيفا تابعة حاليا لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، ويبلغ عدد سكانها 28 ألف نسمة بمساحة 213162 دونما من الاراضي، وتتبعها 75 قرية اضافة الى مجمع بيكوفا السكني الذي سيتحول الى ناحية بعد ان تمت المصادقة على تحويل ناحية باتيفا الى قضاء.

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