مجلس تأبيني في أحد "أكبر" مساجد أربيل بذكرى استشهاد الإمام علي

شفق نيوز/ اقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس تأبيني بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب.

واقيم المجلس في جامع (آلتون) تحت رعاية العتبة الحسينية واشراف وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان.

وقال الشيخ علي الكرعاوي معاون الشؤون الدينية في العتبة الحسينية لوكالة شفق نيوز، إن "اقامة هذه المراسم اليوم في مدينة اربيل يأتي للتلاقح الفكري والتعاون المستمر بين مؤسسات اقليم كوردستان والعتبة الحسينية ونحن اليوم نحيي هذه الذكرى في احد اكبر المساجد في مدينة اربيل ورغم الامطار الغزيرة لاحظنا حضورا لافتا".

واضاف ان "اقامة هذه المراسم يُعد رسالة محبة وتآخي بين جميع المسلمين في شهر رمضان ودليل على التعايش السلمي".

وبدوره قال مقداد محسن الذي شارك في المجلس لوكالة شفق نيوز، "شاركنا اليوم في هذه المراسم وهي ليست المرة الاولى بل نقوم بالحضور في المجالس الحسينية التي تُقام في هذا الجامع بمدينة اربيل".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن هذه ليست المرة الاولى التي تُقام فيها هذه المراسم في مدينة اربيل حيث يتم بشكل دوري اقامتها كل عام.

واضاف مراسلنا ان المجلس التأبيني تضمن القاء محاضرات واناشيد دينية كجزء من الطقوس في هذه المناسبة.