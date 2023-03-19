مجلس امن اقليم كوردستان يكشف معلومات "سرية" بشأن حادثة تحطم المروحية

شفق نيوز/ أعلن مجلس امن اقليم كوردستان في بيان، يوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حادثة تحطم مروحية في محافظة دهوك.

وذكر البيان، ‏أن "جهاز مكافحة الإرهاب في كوردستان نشر في بيانه الأولي سقوط مروحية واحدة ومقتل عدد من الأشخاص التابعين لحزب العمال الكوردستاني، و‏في بيان نشر في 17/3 اعترفت قوات سوريا الديمقراطية بسقوط مروحية ومقتل تسعة أشخاص تابعين لها، ولكننا نؤكد حتى الآن سقوط مروحية واحدة ومقتل سبعة أشخاص، و‏هذه المروحيات حلقت ما بين (روژئاڤا) والسليمانية دون إبلاغ الجهات الرسمية في الإقليم".

وأضاف "‏بحسب المعلومات المتوفرة فإن هذه المروحيات تهبط في بعض المواقع بالسليمانية وتطير إلى (رژئاڤا) أيضا، كما ‏تظهر المعلومات بأن جهة في السليمانية فتحت المجال للعلاقات بين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكوردستاني بشكل سري وغير رسمي وقدموا لهم المساعدة بعدة طرق مختلفة".

ودعا المجلس في بيان التحالف الدولي والحكومة الاتحادية بتوضيح طبيعة تحليق هذه المروحيات في سماء الإقليم ومن يتحمل مسؤولية هذه الأعمال اللا قانونية".

وفي وقت سابق قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، في كلمة له خلال اجتماعه مع قناصل وممثلي الدول في الإقليم، إن "هذه المروحيات كانت في الأصل تم شراؤها من قبل مجموعة داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، ولكن كيف ولماذا وصلت هذه المروحيات إلى يد قوات سوريا الديمقراطية هذا ما لا نعرفه. ‏ولماذا كانوا موجودين في هذا المكان وتحطمت هناك، هذا ما يحتاج الى تحقيقات اكثر".

وقال بارزاني "سنعمل مع الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي لإجراء تحقيقات اكثر في هذه الحادثة لمعرفة سبب تحلق هذه المروحيات في هذا المكان دون وجود أي رخصة".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجمعة، مقتل تسعة من مقاتليها بينهم قائد عسكري رفيع، نتيجة سقوط طائرتين مروحيتين كانت تقلهم في إقليم كوردستان.

وقالت قسد في بيان إن المروحيتين سقطتا يوم الأربعاء الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية عندما كانتا في طريقهما إلى محافظة السليمانية، مضيفا أن من بين القتلى قائد قوات مكافحة الإرهاب شرفان كوباني.

وأشار البيان إلى أن المروحيتين كانتا تقلان "مجموعة من وحدات مكافحة الإرهاب توجهت لإقليم كردستان العراق في إطار فعاليات وجهود مكافحة خلايا داعش وتبادل الخبرات الأمنية والعسكرية".