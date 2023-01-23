مجلس امن اقليم كوردستان يعلن اعتقال 108 تجار مخدرات خلال شهر (فيديو)

شفق نيوز/ اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن اعتقال 108 من تجار المخدرات خلال الفترة من 21 تشرين الثاني 2022 لغاية 21 كانون الثاني 2023 من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مشيرة الى اعتقال 196 شخصا بتهمة تعاطي المواد المخدرة خلال الفترة ذاتها.

وجاء في بيان بيان للمديرية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه تم التمكن من ضبط 363.432 كلغم من المواد المخدرة مع 81 شريط حبوب مخدرة و127 قنينة غاز تبريد احتوت على 641 كيلوغراما من مادة سائلة 75٪؜ منها هي مادة الكريستال المخدرة، فضلا عن 11.800 كلغم من الشاي المخلوط بمادة مخدرة من نوع امفيتامين.

وأضاف البيان هذه النشاطات تأتي ضمن المساعي المستمرة لمجلس امن اقليم كوردستان من الاستقرار الاجتماعي ومكافحة المواد المخدرة وبناء مجتمع صحي.