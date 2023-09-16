مجلس امن اقليم كوردستان يصدر بيانا حول اعتقال امير داعشي

شفق نيوز/ اعلن مجلس امن اقليم كوردستان، اليوم السبت، في عملية خاصة، تمكنت اجهزة المجلس من اعتقال امير في تنظيم داعش الارهابي، متورط في العديد من العمليات الارهابية.

وجاء في بيان للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا الى معلومات استخباراتية وجمع المعلومات الدقيقة والصحيحة تمكنت الاجهزة الامنية التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان في السادس من شهر ايلول الجاري في عملية امنية خاصة من اعتقال امير تابع لتنظيم داعش الارهابي يدعى "زيدان خليفة احمد مطر المكنى ابو ليلى" وهو أمير قطاع (سعد بن أبي وقاص) في ما يسمى بولاية دجلة وكان ينشط في جبل قره جوخ.

واوضح البيان ان الارهابي المعتقل انضم لتنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 وأصبح أحد مسلحيه في منطقة الشرقاط، ومن ثم عين مسؤولاً لمفرزة هاون وشارك في عمليات التنظيم الإرهابي ضد قوات البيشمركة الكوردستانية في محوري مخمور وقراج.

واشار البيان الى انه بعد تحرير المناطق التي سيطر عليها داعش عام 2017 قام التنظيم الإرهابي بتشكيل العديد من المفارز وكان هذا الارهابي مسؤول أحد هذه المفارز في مناطق جبل قره جوخ وابو شيتة وكشاف بهدف القيام بعمليات الاغتيال وخطف المواطنين المدنيين وتحريرهم مقابل فدية مالية.