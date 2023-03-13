مجلس الوزراء العراقي يوافق على استحداث محافظة حلبجة

شفق نيوز / أعلن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، الموافقة على تحويل مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مع قرب ذكرى فاجعة حلبجة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق، وإحالته إلى مجلس النواب"، واضاف البيان أن هذا الاجراء "جاء إنصافاً لهذه المدينة، وإكراماً لشهدائها".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن، في وقت سابق أن "الحكومة جادة في اعتماد قرار التعامل مع حلبجة كمحافظة عراقية لان حلبجة تستحق منا الكثير وواجب علينا دعمها ودعم اهلها الذين ضحوا وقدموا دماء كثيرة، وسنعمل على هذا القرار خلال المرحلة المقبلة".

وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى اقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك، فيما تتمتع بخصوصية لدى الكورد بسبب حالة القصف الكيماوي الذي تعرضت له زمن النظام السابق