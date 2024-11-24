مجلس المفوضين يصادق على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان

شفق نيوز/ صادق مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات في العراق، يوم الأحد، على النتائج النهائية لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

أعلنت ذلك المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز.

وقالت الغلاي، أن مجلس المفوضين عقد جلسته اليوم، الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، وصادق خلالها على النتائج النهائية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق.

وفي 21 من تشرين الأول الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، النتائج الأولية لانتخابات برلمان إقليم كوردستان، لافتة إلى نسبة المشاركة بلغت 72%، فيما أكدت أن النتائج المعلنة من إحصاء 99.63% من مجموع الأصوات.