مجلس "المعلمين المعترضين" يفرض ٣ شروط لإنهاء الاضراب في كرميان

شفق نيوز/ اعلن مجلس "المعلمين المعرضين" في إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأحد، عن شروطه لانهاء إضراب الكوادر التعليمية في گرميان.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضغوط التي تمارس بحق المعلمين المضربين عن الدوام لن تأثر على الاستمرار بالإضراب وعدم العودة إلى قاعات الدراسة".

وبين ان "شروط الكوادر التعليمية لإنهاء الإضراب هي، صرف رواتب المعلمين والمدرسين كل 30 يوماً، وصرف مخصصات العلاوات والترفيعات بصورة دورية، وتعين المحاضرين المجانيين او تحديد وقت لتعينهم".

ويضرب عدد كبير من الكوادر التعليمية في السليمانية وإدارة گرميان منذ فترة بسبب تأخر تسليم الرواتب الشهرية لهم لأسباب كان من بينها عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية في محافظة السليمانية.