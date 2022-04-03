سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس "المعلمين المعترضين" يفرض ٣ شروط لإنهاء الاضراب في كرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-03T14:44:16+0000
مجلس "المعلمين المعترضين" يفرض ٣ شروط لإنهاء الاضراب في كرميان

شفق نيوز/ اعلن مجلس "المعلمين المعرضين" في إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الأحد، عن شروطه لانهاء إضراب الكوادر التعليمية في گرميان.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الضغوط التي تمارس بحق المعلمين المضربين عن الدوام لن تأثر على الاستمرار بالإضراب وعدم العودة إلى قاعات الدراسة".

وبين ان "شروط الكوادر التعليمية لإنهاء الإضراب هي، صرف رواتب المعلمين والمدرسين كل 30 يوماً، وصرف مخصصات العلاوات والترفيعات بصورة دورية، وتعين المحاضرين المجانيين او تحديد وقت لتعينهم".

ويضرب عدد كبير من الكوادر التعليمية في السليمانية وإدارة گرميان منذ فترة بسبب تأخر تسليم الرواتب الشهرية لهم لأسباب كان من بينها عدم وجود السيولة المالية في البنوك الحكومية في محافظة السليمانية.

related

صور.. موظفو سد دربنديخان بلا رواتب "بغدادية" منذ 3 أشهر

Date: 2021-01-18 08:46:58
صور.. موظفو سد دربنديخان بلا رواتب "بغدادية" منذ 3 أشهر

إضراب لعمال النظافة في گرميان احتجاجاً على تأخر رواتبهم

Date: 2022-03-02 06:19:18
إضراب لعمال النظافة في گرميان احتجاجاً على تأخر رواتبهم

في السليمانية وكرميان وحلبجة: موظفون يضربون عن الدوام بسبب تأخر الرواتب

Date: 2022-03-06 07:42:18
في السليمانية وكرميان وحلبجة: موظفون يضربون عن الدوام بسبب تأخر الرواتب