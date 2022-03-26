مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية يصدر بياناً جديداً بشأن الإضراب

شفق نيوز/ أعلن مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، اليوم السبت، رفضه لكل أشكال الضغط التي تمارسها مديرية تربية محافظة السليمانية بحق المعلمين.

وجاء في بيان لمجلس المعلمين المعترضين ورد لوكالة شفق نيوز، أنهم "يرفضون وبشدة ممارسات الضغط بحق المعلمين المضربين"، موضحا أن "لغة التهديد والضغط سوف لن تأثر على خطوات المجلس وعلى المعلمين المضربين عن الدوام كونهم يطالبون بحقوقهم الشرعية".

وتابع البيان ان "تلك الضغوطات سوف لا تنفع العملية التعليمية"، في إشارة إلى أن المجلس سيتابع قضية الضغط التي تعرض لها بعض المعلمين المضربين من قبل السلطات الحكومية.

وواصل معلمو السليمانية إضرابهم اليوم السبت حيث لم يعودوا، إلى المدارس بالرغم من انتهاء عطلة عيد "نوروز".

مصدر مطلع من لجنة المعلمين المضربين في السليمانية، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "العديد من الطواقم التعليمية في الكثير من مدارس محافظة السليمانية، لم تعد للقاعات الدراسية، بالرغم من انتهاء عطلة عيد نوروز وتوزيع رواتب شهر شباط الماضي".

واضاف ، أن "المعلمين المعترضين طالبوا بصرف رواتبهم الشهرية في وقتها المحدد، والذي أعلنته حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلمين المضربين، طالبوا بصرف رواتب شهر آذار الحالي وصرف العلاوات والترفيعات المهنية لهم، لإنهاء حالة الإضراب".