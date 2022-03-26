سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية يصدر بياناً جديداً بشأن الإضراب

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-26T20:57:07+0000
مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية يصدر بياناً جديداً بشأن الإضراب

شفق نيوز/ أعلن مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، اليوم السبت، رفضه لكل أشكال الضغط التي تمارسها مديرية تربية محافظة السليمانية بحق المعلمين.

وجاء في بيان لمجلس المعلمين المعترضين ورد لوكالة شفق نيوز، أنهم "يرفضون وبشدة ممارسات الضغط بحق المعلمين المضربين"، موضحا أن "لغة التهديد والضغط سوف لن تأثر على خطوات المجلس وعلى المعلمين المضربين عن الدوام كونهم يطالبون بحقوقهم الشرعية".

وتابع البيان ان "تلك الضغوطات سوف لا تنفع العملية التعليمية"، في إشارة إلى أن المجلس سيتابع قضية الضغط التي تعرض لها بعض المعلمين المضربين من قبل السلطات الحكومية.

وواصل معلمو السليمانية إضرابهم اليوم السبت حيث لم يعودوا، إلى المدارس بالرغم من انتهاء عطلة عيد "نوروز".

مصدر مطلع من لجنة المعلمين المضربين في السليمانية، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "العديد من الطواقم التعليمية في الكثير من مدارس محافظة السليمانية، لم تعد للقاعات الدراسية، بالرغم من انتهاء عطلة عيد نوروز وتوزيع رواتب شهر شباط الماضي".

واضاف ، أن "المعلمين المعترضين طالبوا بصرف رواتبهم الشهرية في وقتها المحدد، والذي أعلنته حكومة إقليم كوردستان في وقت سابق".

وأشار المصدر، إلى أن "المعلمين المضربين، طالبوا بصرف رواتب شهر آذار الحالي وصرف العلاوات والترفيعات المهنية لهم، لإنهاء حالة الإضراب".

related

معلمو السليمانية يواصلون الإضراب في المدارس (صور)

Date: 2022-03-26 09:10:41
معلمو السليمانية يواصلون الإضراب في المدارس (صور)

إضراب عمال الخدمات بالسليمانية .. والقمامة تغزو المدينة (صور)

Date: 2021-03-09 08:56:06
إضراب عمال الخدمات بالسليمانية .. والقمامة تغزو المدينة (صور)

الكوادر الصحية في السليمانية تبدأ إضراباً عاماً عن العمل

Date: 2022-03-06 16:44:26
الكوادر الصحية في السليمانية تبدأ إضراباً عاماً عن العمل

اطباء وكوادر صحية في السليمانية يضربون عن الدوام ويوجهون رسالة لحكومة الاقليم

Date: 2020-08-15 08:32:56
اطباء وكوادر صحية في السليمانية يضربون عن الدوام ويوجهون رسالة لحكومة الاقليم

سائقو خطوط حافلات النقل في السليمانية يضربون عن العمل

Date: 2021-10-17 07:12:09
سائقو خطوط حافلات النقل في السليمانية يضربون عن العمل

صور .. إضراب الكوادر الصحية في مستشفى السرطان بالسليمانية

Date: 2020-12-09 12:03:53
صور .. إضراب الكوادر الصحية في مستشفى السرطان بالسليمانية

السليمانية: نحو 80% من المعلمين لم يتلقوا لقاح كورونا وينبغي للحكومة توضيح الإجراءات

Date: 2021-12-16 07:38:11
السليمانية: نحو 80% من المعلمين لم يتلقوا لقاح كورونا وينبغي للحكومة توضيح الإجراءات

نقابة الكوارد الصحية بالسليمانية: مرضى توفوا بسبب اضراب الاطباء عن الدوام

Date: 2020-08-19 05:24:56
نقابة الكوارد الصحية بالسليمانية: مرضى توفوا بسبب اضراب الاطباء عن الدوام