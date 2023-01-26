مجلس القضاء وبرلمان وحكومة كوردستان يرفضون قرار المحكمة الاتحادية ويعتبرونه غير دستوري

شفق نيوز/ أعرب كل من مجلس القضاء، وبرلمان حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن رفضهم لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعد قانونية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي الأموال إلى إقليم كوردستان، واصفين إياه بأنه مخالف للدستور الدائم للبلاد.

وقال القاضي عبد الجبار عزيز حسن رئيس مجلس القضاء بالإقليم في بيان اليوم، إن هذا القرار غير دستوري ولا يخدم الإستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من الأزمات، مشددا على أن هذه المحكمة غير دستورية ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها.

وأضاف أنه لا ينبغي للمحكمة الاتحادية ألّا تُصدر قراراتها بمنظار الأغلبية والأقلية.

تتمة..