مجلس السليمانية يوضح أسباب تراجع واردات بعض المنافذ

شفق نيوز / أعلن مجلس محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، أسباب انخفاض عائدات منفذي بارويزخان وبشماخ في المحافظة، بشكل ملحوظ.

وقال رئيس لجنة الصناعة والتجارة في المجلس، كريم علي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أبرز الأسباب هو التهريب الذي يعد عاملاً مهما، وتجري عمليات التهريب بصورة علنية في أغلب المنافذ الحدودية وتكون بعض المنافذ أقل من بوابات أخرى".

وأضاف، أن "هناك شركات غير ضرورية في المنافذ - مثل (المانيفست، التأمين، التخليص الجمركي، مراقبة الجودة، التطهير، الأقفال، الأمر الذي جعل جزءا كبيرا من واردات المنافذ يذهب إلى تلك الشركات وإلى جيوب الأفراد والشركات الخاصة".

وأشار إلى أن "قرار الإعفاء الجمركي أدى إلى تقليص قدر كبير من إيرادات المنافذ الحدودية، لأن الإعفاء يشمل عددًا كبيرًا من المواد الصناعية والإنشائية والغذائية، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا في إيرادات المنافذ الحدودية".

وأوضح أن "تواجد قوى مختلفة وزيادة نوع القوات التي تثير قلق التجار، على سبيل المثال (القوات عند بوابة بارويزخان) مثل الشرطة الداخلية، وشرطة الجمارك، والأمن، وقوى العمليات الأمنية، وشرطة المرور، وقوة (الكوماندوز) كلها تزيد قلق وتخوف التجار".

واختتم علي، الأسباب بالإشارة إلى أن "إيرادات البوابتين في شباط من العام الجاري بلغت نحو (40 مليار دينار) لكن الآن إيرادات البوابتين تراجعت إلى نحو (15 مليار دينار) شهرياً"، مطالباً بأن تساعد الوزارات والهيئات الإدارية والنيابات والمحاكم والأشخاص المخلصون والصحفيون بـ"الجهود الرامية لمعالجة والحد من تلك الاسباب".