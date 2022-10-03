مجلس السليمانية يوضح أسباب تراجع واردات المحافظة: قرارات غير علمية

شفق نيوز/ أرجع نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان محمد، يوم الاثنين، سبب تراجع واردات المحافظة إلى قرارات وصفها بأنها "خاطئة وغير علمية".

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، ان "قرار المديرية العامة لكهرباء السليمانية بشأن الجباية المباشرة لاجور استهلاك الطاقة غير موفق لعدة اسباب اهمها ان بعض المواطنين لا يمتلكون أجور الفواتير وبعضهم لا يرغب بدفعها مباشرة".

ويرى محمد أن "الافضل هو الدفع عبر البطاقات الذكية، وفي حال اعتماده سيسهم في ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وكذلك في السيطرة على واردات الكهرباء، بصورة دقيقة ومباشرة".

كما أشار إلى أن "قلة الواردات المالية أيضاً عدم اتخاذ قرار ملائم لمعالجة الخلل في عقد كاميرات مراقبة العجلات الذي يعده البعض مكسباً مالياً للمحافظة لكن هو بالحقيقة سيؤثر سلبا على واردات مديرية المرور كون العقد المبرم بين وزارة الداخلية والشركة المنفذة يلزم مديرية المرور بدفع نسبة كبيرة من واردات الغرامات شهرياً للشركة حتى قبل جبايتها من المواطنين وهذا يتطلب دفع تلك الأموال من واردات اخرى كون اغلب سائقي المركبات لا يدفعون مبالغ الغرامات مباشرة".

وأوضح ان "مجلس محافظة السليمانية يتعامل في بسط سلطته وفقا لقانون رقم 3 والذي لا يتيح لنا التدخل في العقود التي تبرم مع جهات خارج حدود المحافظة وتحديدا الوزارات وحكومة اقليم كوردستان، وهذا العقد كما هو معروف قد أبرمته الشركة المتعاقدة مع وزارة الداخلية".

وبين نائب رئيس المجلس، ان "مجلس محافظة السليمانية طالب برلمان كوردستان بإلغاء العقد كون البرلمان يمتلك صلاحيات إلغاء مثل هذه العقود، منا ان الادعاء العام دخل على خط الموضوع".

واختتم بالقول ان "الشركة المتعاقدة لنصب كاميرات المراقبة باشرت بتسجيل المخالفات المرورية ومن المتوقع أن تبدأ جباية الغرامات في الأيام القليلة المقبلة ولا نعرف تفاصيل عملها كون الشركة تعاقدت مباشرة مع الوزارة دون الاخذ بنظر الاعتبار رأي المجلس".