مجلس السليمانية يلتئم لحسم مشكلة طريق كلار

شفق نيوز/ من المقرر ان يجتمع مجلس محافظة السليمانية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشكلات طريق الجانبين بين "دربنديخان - كلار" وبين "دربنديخان - ورماوا" والتصويت على قرار إيجاد حل لتنفيذ الطريق.

ووفقا لوثيقة صادرة من مجلس محافظة السليمانية حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المجلس سيجتمع لبحث مشكلات الطريقين والتصويت على قرار بحل مشكلاتهما".

وذكر مراسل الوكالة، أن الاجتماع سيعقد بحضور المسؤولين المعنيين عن تنفيذ الطريق اليوم الساعة 10:00 صباحا في قاعة اجتماعات مجلس محافظة السليمانية.

وفي وقت سابق، قال محمد جليل، مدير عام الطرق في السليمانية، سيتم صرف 200 مليون دينار أسبوعيا على مشروع طريق دربنديخان - كلار، فيما قال نائب رئيس مجلس محافظة السليمانية برزان محمد في تصريح خاص لـ شفق نيوز، "اذا كانت طريقة التمويل بهذه الطريقة فلن يكتمل المشروع خلال ست سنوات".