مجلس السليمانية يلتئم بعد غياب شهرين

شفق نيوز / من المقرر أن يعقد مجلس محافظة السليمانية، يوم غد الأربعاء، جلسة بعد غياب عن الاجتماعات دامت لمدة شهرين، فيما سيتضمن جدول الأعمال التصويت على مرشحة مديرة ناحية (شورش).

ووفقا لنسخة من جدول الأعمال التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، سيعقد الاجتماع الخامس والثمانين لمجلس المحافظة يوم الأربعاء الساعة 10:00 صباحاً، وستكون الفقرة الأولى من الاجتماع مناقشة موجزة حول زيارة رئيس المجلس إلى غانا في الفترة من 28 كانون الثاني إلى الثاني من شباط)، وسيتم التصويت على مرشحة منصب مدير ناحية شورش (هاوتا عزيز).

ومن المواضيع الأخرى للاجتماع التصويت على طلب اجازة ريكوت محمد زكي عضو المجلس لمدة 60 يومًا استنادا على الفقرة الثالثة من المادة 27 من النظام الداخلي المعدل للمجلس.

وقد عقد مجلس محافظة السليمانية اخر اجتماع له في 15 ديسمبر 2023 الماضي لحل مشاكل منطقة بنجوين.