مجلس السليمانية يطالب بزيادة حصة الغاز السائل ويكلف مديرية المشتقات بمهمتين

شفق نيوز/ طالب رئيس مجلس السليمانية، يوم الأربعاء، بزيادة حصة الغاز للمحافظة، فيما كلف مديرية المشتقات النفطية بتوفير ما تحتاجه المدينة من المشتقات النفطية، والإشراف على منح رخص النظام الغازي لتدفئة المنازل والأماكن العامة.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الاجتماع الدوري رقم (84) والاجتماع الأول لعام 2023 لمناقشة ملف توفير الغاز السائل لمواطني المحافظة.

وقال رئيس المجلس ئازاد محمد امين خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "حصة الغاز السائل المخصصة للمحافظة قليلة جدا مقارنة بالحاجة الفعلية للغاز"، مشيرا الى ان "ما يصل للمحافظة يوميا هو (12) شاحنة وهي لا تكفي لسد الحاجة الفعلية للمواطنين".

واضاف امين، ان "الطلب على الغاز السائل يزداد في هذا الفصل بسبب عدم تسليم النفط الابيض لمواطني مراكز المدن وقلة تجهيز ساعات الكهرباء".

واشار الى ان "المجلس كلف مديرية المشتقات النفطية بتوفير ما تحتاجه المحافظة من المشتقات النفطية كونه فاتح ولمرات عديدة وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان لكنها لم ترد ولم تستجيب لتلك المطالب".

وفي جانب آخر من المؤتمر، أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية أن "المجلس كلف لجنة الطاقة واللجنة القانونية والدوائر ذات العلاقة بالإشراف على منح رخص نظام تدفئة المنازل والأماكن العامة الغازي ضمانا لسلامة المواطنين".