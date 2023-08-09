مجلس السليمانية يصادق على توسيع عدد من القرى

شفق نيوز/ صوّت مجلس السليمانية، يوم الأربعاء، على توسيع عدد من القرى التابعة للمحافظة.

وقال رئيس المجلس آزاد محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المجلس عقد اليوم جلسته السابعة والثمانين بحضور أغلب الأعضاء وتمت مناقشة محضر الاجتماع المؤلف من سبعة محاور رئيسية.

وبين أن المجلس صادق على توسيع حرم 28 قرية ضمن "الماستر بلان" الخاص بمحافظة السليمانية والمعد من قبل رئاسة بلديات السليمانية.

وأشار إلى أن الكثير من القرى جرت توسعة حرمها في الأعوام 2005، و2006، ولغاية 31/12/2012 بسبب زيادة عدد السكان وفي حينها كان يتم التعامل مع تلك المنازل والأراضي على أنها متجاوزة وفقاً لقانون رقم 3 الخاص بالتجاوز على أملاك الدولة، لكن بعد التصويت على "الماستر بلان" الجديد هذا اليوم سيتم التعامل مع كل تلك الأراضي التي تم استحداثها لغاية 31/12/2012 على أنها ضمن حرم تلك القرى، وفقاً لقانون رقم 12 الخاص بتمليك الأراضي وسيتم تيسير معاملات تمليكها.

وحول استقالة أعضاء كتلة العدل الكوردستانية في مجلس محافظة السليمانية، أوضح رئيس المجلس أن أعضاء المجلس الآن أصبح عددهم 29 عضواً بعدما كان 32 عضواً بعد أن استقال اليوم عضوين وقبل فترة استقال عضو آخر والمجلس سيلجأ للإجراءات القانونية لشغل تلك المقاعد الشاغرة.