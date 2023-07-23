مجلس السليمانية يشكّل لجنة لمتابعة احتجاجات كفري

شفق نيوز/ شكّل مجلس محافظة السليمانية، يوم الاحد، لجنة لمتابعة الاعتصام المفتوحة في قضاء كفري الذي بدأ منذ قرابة اسبوعين، احتجاجاً على تردي الخدمات.

وقال عضو مجلس المحافظة كاسترو معروف، لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "مجلس السليمانية عقد اجتماعاً هذا اليوم لمناقشة احتجاجات قضاء كفري بحضور نائب رئيس المجلس وسكرتير المجلس وممثلي جميع الكتل، وتقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس المحافظة لزيارة ادارة كرميان واهالي كفري للوقف عن قرب على مطالب الأهالي".

واضاف ان "مجلس المحافظة داعم لجميع مطالب اهالي قضاء كفري وسيعمل ما بوسعه ضمن صلاحياته لحل المشكلات المتعلقة بالادارة المحلية، أما فيما يخص القضايا المتعلقة بحكومة اقليم كوردستان فالمجلس سيؤيد جميع تلك المطالب".

وأشار معروف إلى أن "المجلس سيحاول الضغط على حكومة الإقليم لتسهيل الإجراءات المتعلقة بافتتاح المعامل التي توفر فرص العمل للعاطلين وكذلك المشاريع التجارية".

ونظم اهالي قضاء كفري منذ قرابة الاسبوعين تظاهرات للمطالبة بمجموعة من الخدمات الضرورية التي من شأنها تحسن أوضاع القضاء، وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد وعد بتنفيذ مجموعة من مطالبهم بأسرع وقت ممكن.