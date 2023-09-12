مجلس السليمانية يشكو نوعية مفردات البطاقة التموينية ويوجه طلباً برلمانياً

شفق نيوز/ طالب عضو مجلس محافظة السليمانية کاسترو معروف، اليوم الثلاثاء، نواب الاقليم في مجلس النواب العراقي بمتابعة حصة كوردستان من المواد الغذائية وتحسين نوعيتها، مبينا ان نوعية المواد التي تصل للمواطنين "رديئة".

وقال معروف في حديث لوكالة شفق نيوز "لوحظ إن أغلب المواد الغذائية التي يتم توزيعها في مفردات البطاقة التموينية يتم بيعها من قبل المواطنين في السليمانية بأسعار بخسة ويتم شراء نوعيات أخرى من المواد الغذائية بأسعار باهظة، وهذا يدلل على رداءة الأنواع التي يتم تسليمها لمواطني الاقليم من مفردات البطاقة التموينية".

وطالب معروف نواب السليمانية وباقي نواب الاقليم في مجلس النواب العراقي بـ"متابعة هذا الموضوع في وزارة التجارة الاتحادية وتدقيق انواع المواد الغذائية التي تصل للإقليم وكذلك مقارنة الكميات التي يتم توزيعها في الاقليم مع محافظات الوسط والجنوب".

وأوضح اننا "نعتب على النواب الكورد في مجلس النواب العراقي كون متابعتهم لهذا الموضوع لم تكن بالمستوى المطلوب"، مبينا أن "صلاحيات مجلس المحافظة محددة، فنحن ممكن أن نسأل مدير توزيع المواد الغذائية في السليمانية وهو ليس صاحب قرار في نوعية وكميات المفردات الموزعة على المواطنين كونها من صلاحيات وزارة التجارة الاتحادية ومتابعة تلك الوزارة من صلاحيات مجلس النواب العراقي".